Chiatti, Francini, Liskova, Ichikawa: quattro amiche per "Addio al nubilato" di Francesco Apolloni

Francesco Apolloni fa il suo Addio al nubilato: l'attore e regista (La verità vi prego sull'amore) ha concluso oggi - 9 novembre 2020 - nei suggestivi spazi del cimitero acattolico di Roma, le riprese del suo ultimo film, tratto dall'omonima commedia di successo della quale è autore.

Prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti, per Minerva Pictures, con Rai Cinema in collaborazione con Amazon Prime Video che lo distribuirà il 14 febbraio , Addio al nubilato racconta l'incontro - dopo vent'anni - di quattro amiche alla vigilia del matrimonio di una di loro: dinamiche complesse, bei ricordi in comune, ma anche ripicche e vecchi rancori.

«Un pretesto per raccontare, con ironia e delicatezza, una bella storia di amicizia al femminile utilizzando un tema, quello dell'addio al nubilato, più comune nel cinema anglosassone che in quello italiano. Questo film è una parabola sul tempo. La vita è troppo breve per non vivere le proprie passioni» spiega Apolloni.

Del cast fanno parte Laura Chiatti (Linda, pittrice che vive nella suite dell'albergo del padre), Chiara Francini (Vanessa, attrice frustrata con una separazione alle spalle e una figlia problematica), Antonia Liskova (Eleonora, life coach sessuomane) e Jun Ichikawa (Akiko, esperta di discipline orientali). Con loro anche Antonia Fotaras e Tecla Insolia

