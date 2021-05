Adam Sandler, l'attore 'cacciato' da un ristorante. Poi accade l'impensabile

Adam Sandler, il celebre attore di Hollywood 'cacciato' da un ristorante di Los Angeles. Ma poi accade l'impensabile: ecco cosa è successo.

È uno degli attori più famosi e amati di Hollywood, noto soprattutto per le commedie ma cimentatosi anche in ruoli drammatici. Non tutti, però, evidentemente riescono a riconoscere Adam Sandler, specialmente in tempi di pandemia. L'attore di Big Daddy - Un papà speciale, 50 volte il primo bacio, L'altra sporca ultima meta, Zohan e Diamanti grezzi (solo per citarne alcuni), infatti, era andato a mangiare dei pancake in un ristorante con una delle sue due figlie. Dayanna Rodas, una cameriera del locale, lo aveva avvisato dei tempi d'attesa, di circa mezz'ora, e a quel punto Adam Sandler ha deciso di andare in un altro ristorante.

Poco dopo, su TikTok, la giovane cameriera si è accorta del suo clamoroso errore: «Non mi sono accorta che fosse Adam Sandler, non l'ho riconosciuto con la mascherina». E poi ha lanciato un disperato appello: «Per favore, torna!». I proprietari del ristorante, comunque, si sono complimentati con Dayanna Rodas, per aver trattato Adam Sandler come un cliente qualsiasi, e con lo stesso attore, che ha deciso di non attendere mezz'ora senza fare scenate da 'vip isterico'.

Tra i commenti ai post su TikTok, c'è anche quello di un utente che 'consola' così la giovane cameriera: «Nonostante la ricchezza e la fama, Adam Sandler veste sempre trasandato, come molti dei personaggi che interpreta nei film, anche nella vita di tutti i giorni. Per questo, è normale che tu non l'abbia riconosciuto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 23:28

