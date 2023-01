Adam Rich, l'attore de “La famiglia Bradford”, morto per overdose? «La polizia ha trovato polvere bianca in casa» L'attore 54enne sarebbe stato trovato privo di vita nel bagno dall'amministratore di condominio perché dal 5 gennaio non avevano più notizie







di Redazione web Adam Rich, l'attore che da bambino era uno degli amati protagonisti de "La famiglia Bradford”, sarebbe morto a 54 anni per overdose. A rivelarlo, in esclusiva, è il sito americano Tmz, che avrebbe avuto notizia dagli investigatori di prove a supporto dell'ipotesi di una morte provocata da una dose eccessiva di droga. Polvere bianca in casa La fonte di Tmz, tra cui l'amministratore di condominio della residenza di Los Angeles dove viveva l'attore, ha rinvenuto il corpo privo di vita, forse nel bagno, mentre stava facendo un controllo nell'appartamento, dopo che nessuno aveva più ricevuto notizie da Adam Rich dallo scorso 5 gennaio. Morto il disegnatore di Jeeg Robot, Goldrake e Mazinga. Gosaku Ota aveva 74 anni, complicazioni post-Covid Problemi di droga Secondo Tmz, sembra che l'attore, al momento del ritrovamento, fosse già morto da un po' di tempo, e le fonti del noto sito di gossip, riferiscono di una sostanza polverosa bianca, ritrovata nella casa dell'attore, che secondo i poliziotti sarebbe droga. L'attore, negli anni passati ha avuto problemi di tossicodipendenza ed è stato anche arrestato perché avrebbe cercato di rubare della pillole in farmacia, motivo per cui gli inquirenti ritengono che l'uomo sia morto per una dose letale di stupefacenti, anche se i risultati saranno certi solo dall'esito dell'autopsia. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA