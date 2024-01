Adam Harrison, morto per overdose il figlio del creatore di "Affari di famiglia". Il papà: «Sempre nel mio cuore»

Era conosciuto come "Wax". Non faceva parte del cast di “Pawn Stars” (Affari di famiglia), ma era una star della famiglia. È morto Adam Harrison, uno dei figli di Rick Harrison, creatore della serie di successo. Aveva 39 anni. La rappresentante delle pubbliche relazioni di Harrison, Laura Herlovich, ha confermato che la morte di Adam Harrison è avvenuta per overdose ed è stato scoperto venerdì. Herlovich ha rilasciato una dichiarazione a nome della famiglia: «La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam. Chiediamo privacy mentre piangiamo la sua perdita».

Il ricordo di Rick Harrison

Rick Harrison ha pubblicato una foto dei due su Instagram, scrivendo: «Sarai sempre nel mio cuore. Ti amo Adam». Corey Harrison, presente nella serie e il figlio maggiore di Harrison, ha pubblicato una foto dei due ragazzini nella vasca da bagno. «Wax, ti amerò sempre, amico».

Chi era Adam Harrison

Non sono stati forniti altri dettagli. TMZ è stata la prima a riportare la notizia della morte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 18:45

