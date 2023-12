Accorsi-De Luigi: «In viaggio per riscoprire i sentimenti»

di Alessandra De Tommasi

Il 2024 al cinema inizia all’insegna delle risate. Il 4 gennaio, infatti, arriva il road movie “50 km all’ora” di e con Fabio De Luigi, che alle Giornate di Cinema di Sorrento, l’aveva raccontato come «un sogno che si avvera». Ieri ha incontrato la stampa assieme al “fratello di set” Stefano Accorsi, per anticipare perché il film – remake del campione d’incassi tedesco del 2018 - fa ridere ma anche commuovere. Già vederli “sfrecciare” in Emilia Romagna con casco e cinquantino fa ridere, tra incontri surreali in una comunità idealizzata. Il motivo della sfida e del viaggio arriva dalla morte del padre despota.

De Luigi, che ha anche partecipato alla sceneggiatura, aggiunge: «La grande assente resta la madre, una figura misteriosa e spesso evocata, anche davanti alla lapide al cimitero». Così, dopo un lungo allontanamento, i due si ritrovano malvolentieri.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA