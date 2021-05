A letto con i supereroi: Disneyworld Paris inaugura il primo hotel a tema Avengers, The Art of Marvel. Le suite di Spiderman & Co. e il percorso per diventare come loro

Quella del 2021 si prospetta come un’estate da supereroe, a partire dal 21 giugno, con l’inaugurazione del primo hotel Marvel al mondo: il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel debutta a Disneyland Paris (il parco riapre il 17) e promette qualcosa di più di un semplice soggiorno.

La struttura a quattro stelle, infatti, racchiude oltre 350 opere d’arte, patrimonio della cultura pop contemporanea, nei vari spazi di questa vera e propria lettera d’amore alla Grande Mela. Non a caso il design s’ispira alle sue più famose gallerie d’arte. Un posto d’onore - tra i 110 artisti provenienti da tutto il mondo che hanno collaborato alla collezione – spetta ai designer italiani, i gemelli torinesi Van Orton, che vantano collaborazioni con star del calibro dei Pearl Jam e hanno realizzato per il progetto ritratti in stile neon like (dai colori brillanti) di Hulk, Captain America, Black Panther e Captain Marvel.



Un’esperienza immersiva non solo per chi alloggia nelle 25 esclusive suite a tema Avengers (le camere in totale sono 561), ma per tutti i visitatori che potranno immortalare il loro momento magico in questo luogo sacro dei comics al Marvel Photo Station, una cornice che ricrea ambientazioni famose della saga dei Vendicatori, compresi i Guardiani della Galassia e Doctor Strange.



Persino il fitness – oltre alle prelibatezze e alle bevande – è a tema: il campo multisport di 420 mq è stato ribattezzato Hero Training Zone, per allenarsi a diventare un eroe. Chi prenota online in questi giorni può anche approfittare di pacchetti family da utilizzare fino al prossimo anno.

In attesa che questa destinazione magica parigina accolga i fan, inoltre, ci sono altri appuntamenti imperdibili per gli appassionati: dopo il trionfo di Wandavision (con 4 premi vinti agli MTV Movie & TV Awards di questa settimana) e il successo di The Falcon and the Winter Soldier, il 9 giugno arriva sempre su Disney+ la serie Loki (il fratellastro ribelle di Thor), mentre al cinema il 9 luglio si scatena la furia di Black Widow, che inaugura la famosa “fase quattro” del MCU (Marvel Cinematic Universe), inaugurato da Iron Man nel 2008.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA