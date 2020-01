1917: La trama, il cast, il trailer di 1917 diretto da Sam Mendes

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 16:30

. «Quando ho finito di girare il mio ultimo James Bond, cercavo qualcosa di diverso da raccontare. L'idea è nata quando ero bambino, perché mio nonno, Alfred Hubert Mendes ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale ed entrò in guerra nel 1917. Era un messaggero di prima linea”. Racconta con queste parole il regista Sam Mendes - Premio Oscar per American Beauty e due 007 nel suo curriculum - il suo coinvolgimento nel film 1917, fresco di 10 candidature agli Oscar 2020 ed in uscita il 23 Gennaio per 01 Distribution.I caporali Schofield e Blake dell’8° Battaglione, condividono amicizia e cameratismo, ma il loro legame sarà messo alla prova in un modo che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare. Armati di mappe, torce, pistole lanciarazzi, granate e pochi viveri, devono attraversare le trincee per raggiungere il fratello maggiore di Blake, e consegnargli una lettera. Un percorso nell'inferno della Prima Guerra Mondiale, che nell'operazione Alberich oppose le truppe inglesi ai tedeschi. Più di 1500 soldati al servizio della Corona, messi a rischio della vita, nelle mani di due giovani uomini. Il film rende omaggio non solo ai soldati della Prima Guerra Mondiale ma a tutti i militari, del passato e del presente, e al loro sacrificio per il bene comune e la ricerca della libertà.Nel ruolo dei due giovani soldati, troviamo George MacKay nei panni di Caporale Schofield mentre Dean-Charles Chapman è il Caporale Blake. MacKay, inglese del 1992, nonostante la sua giovane età vanta una filmografia di tutto rispetto, con 15 film all'attivo e diverse serie televisive, mentre il co-protagonista Chapam è ancora più giovane del 1997, inglese anche lui, conosciuto per il ruolo da protagonista in Billy Elliot the Musical, ma soprattutto per il personaggio di Tommen Baratheon ne Il Trono di Spade. Tra gli altri interpreti del film, figura Andrew Scott, nel ruolo del Tenente Leslie, Richard Madden, anche lui passato per Il Trono di Spade e la serie Medici, nella parte del Tenente Joseph Blake ed infine Colin Firth, che interpreta il Generale Erinmore e Benedict Cumberbatch, il Colonnello MacKenzie.Il regista Sam Mendes ha voluto girare il film in modo inconsueto, come se fosse un lungo piano-sequenza, cioè come se non ci fossero mai stacchi di montaggio tra una scena e l'altra. Per dare questa impressione di continuità narrativa, spiega Mendes "la macchina da presa non si allontana mai dai due personaggi" che sono seguiti a distanza ravvicinata durante il pericoloso percorso in 1917.