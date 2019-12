18 Regali: intervista a Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli

Martedì 31 Dicembre 2019, 12:53

arriverà al cinema distribuito da Lucky Red '18 Regali', film cone diretto da. Il film è ispirato alla straordinaria e toccante storia che ha commosso il mondo di Elisa Girotto che, dopo aver scoperto di avere un tumore e poco tempo per vedere crescere la sua bambina appena nata, ha deciso di lasciarle 18 regali per i compleanni futuri. Un inno alla vita che parlerà ad ognuno di noi in modo diverso, come raccontano le attrici. «Per quanto mi riguarda questo film mi ha come riappacificato con i miei genitori - ha raccontato Vittoria Puccini nella nostra intervista - Ho capito che se dietro quello che per me da figlia era un errore dei miei genitori, se dietro quell'errore c'era l'amore che avevano per me, allora quell'errore si può perdonare e anche molto facilmente». Crediti foto@Ufficio Stampa Lucky Red