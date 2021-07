Maria De Filippi tenta il colpaccio: arriva Meghan Markle a C'è posta per te?

La regina della tv italiana chiama la (ex) duchessa. Maria De Filippi starebbe tentando un colpaccio per la prossima stagione di 'C'è posta per te': quello di avere, tra gli ospiti, Meghan Markle.

Un'indiscrezione destinata a far parecchio rumore, quella di Chi. Maria De Filippi si sta riposando dopo una stagione televisiva impegnativa e stancante, ma è già concentrata sulla prossima e sta seguendo a distanza i preparativi per i diversi programmi. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini sostiene che la conduttrice stia studiando le strategie per portare Meghan Markle negli studi di Canale 5.

'C'è posta per te' tornerà nel gennaio 2022 e seguirà sempre il solito format. La presenza di una stella, nota a livello globale, come Meghan Markle, potrebbe costituire un evento storico, anche per un programma che va avanti da ben 24 edizioni. Si attendono ulteriori sviluppi, ma le trattative sono ancora in corso e servirà tempo prima di arrivare ad un annuncio ufficiale da parte dell'entourage di Maria De Filippi.

