Marco Bocci e Giulia Michelini a C'è Posta per Te, il gesto dell'attrice commuove il pubblico

Marco Bocci e Giulia Michelini sono stati ospiti a C'è Posta per Te per fare una sorpresa a Silvia, mamma di 5 figli. I ragazzi hanno voluto fare un regalo alla loro mamma che li ha sempre sostenuti anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che la loro famiglia ha dovuto affrontare.

La storia

Pietro, Chiara, Rossana, Sara e Lisa hanno voluto ringraziare la mamma e dirle di smettere di lavorare per potersi godere il riposo meritato, rassicurandola sul fatto che loro sono indipendenti e possono farcela da soli. Non solo a parole però hanno voluto ringraziare Silvia ma le hanno fatto una bella sorpresa facendole incontrare i suoi due idoli, gli attori Bocci e Michelini: «uesta è una storia bella – ha affermato Bocci -, è una storia di amore che si è dato tanto e che si sta ricevendo, che è la missione più grande e più difficile per una madre. Noi eravamo dietro e ci veniva da piangere nel vedere l’amore che viene fuori».

La sorpresa

Gli attori hanno convinto Silvia a cedere alle richieste dei figli e Giulia ha voluto farle anche un regalo speciale, una scatola con dentro una collana portafortuna che le era a sua volta stato regalata e a cui teneva molto.

