Giorgio e Romina, dopo C'è Posta per Te arriva la richiesta a Maria De Filippi

C'è Posta per te

. i due fratelli sono stati tra i protagonisti della puntata del 23 febbraio dello show di Maria De Filippi , chiamati in trasmissione dalla madre Giusi con l'intento di riappacificarsi: la donna dopo diversi anni dalla fine del suo matrimonio ha cominciato una convivenza con Massimo, ma i figli non hanno accettato la relazione con l'amico del padre e da allora non hanno più rapporti con la madre.Mentreha ascoltato la madre fino alla fine e aperto la busta per abbracciarla - ma solo dopo che Massimo ha abbandonato lo studio - la sorellanon ha voluto saperne, ed è uscita senza rivolgerle la parola.hanno scatenato la reazione del pubblico di, che è andato letteralmente in visibilio alla vista dei due fratelli: entrambi dagli occhi chiari e capelli neri, sono innegabilmente molto belli. Sul web sono da subito piovuti commenti sia persia per, e ben presto i fan di Maria De Filippi hanno chiesto di vederli entrambi sul trono diSin dall'ingresso in studio, sui social è partita la caccia ai profili Instagram e Facebook dei due fratelli e la caccia a informazioni sul loro conto. Disi è scoperto che ha 24 anni, fa il ballerino e si proclama single., a giudicare dalle foto pubblicate su Instagram, risulta fidanzata. Ma i fan di Maria De Filippi continuano a sperare di vederli sul, e qualcuno ipotizza persino un ingresso di Giorgio nella scuola di Amici come ballerino. Del resto, non sarebbe la prima volta che i fan chiedono alla De Filippi di portare a U&D ospiti di altre sue trasmissioni tv. Li rivedremo in tv? Staremo a vedere.