Francesco Totti, ovazione a "C'è posta per te". E Ilary Blasi guarda la trasmissione da casa con lui

Francesco Totti ospite a “C’è posta per te” su Canale %. L’ex capitano della Roma è stato accolto nello studio dal programma di Maria de Filippi da un’ovazione, mentre la moglie Ilary Blasi allontana le voci di crisi e guarda la trasmissione (registrata) comodamente da casa…

Francesco Totti (Instagram)

Francesco Totti acclamato a "C'è posta per te"

Francesco Totti atteso ospite a “C’è posta per te”. Francesco, acclamato dallo studio del programma di Maria De Filippi, è arrivato per fare una sorpresa ai genitori di Noemi, grandi tifosi della Roma. E’ stata la ragazza a richiedere la presenza dell’ex stella del calcio attraverso la trasmissione, per ringraziarli del loro amore e del sostegno che le hanno dato quando, a sedici anni, gli ha comunicato di essere rimasta incinta. Massimo e Antonella infatti l’hanno aiutata e oggi, data anche l’assenza del padre, crescono con lei il bambino.

Francesco Totti, visibilmente emozionato per la storia raccontata, ha regalato ai genitori di Noemi due orsacchiotti contenenti dei messaggi e due abbonamenti per seguire le partite della loro squadra del cuore all’Olimpico.

Ilary guarda da casa...

Il post di Ilary Blasi su Instagram

Mentre andava in onda il programma, registrato circa un mese fa, Ilary Blasi ha voluto fare un post per allontanare ancora di più le voci di crisi coniugale: la conduttrice ha infatti condiviso una foto che la vede comodamente sul divano mentre guarda la trasmissione di Maria De Filippi. A fianco dei suoi piedi inquadrati nello scatto ce ne sono però altri, che potrebbero essere proprio quelli di Francesco. Una condivisione di vita di famiglia, visti i tempi, che pare molto poco casuale...

