Maria De Filippi, Carlo Conti a C'è posta per te. I fan notano un dettaglio: «Non è possibile»

Sabato 7 Marzo 2020

Stasera Carlo Conti è stato ospite, insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, nel programma di Canale 5. Sono stati Pieraccioni e Panariello a inviare la posta a Carlo Conti per fargli incotrare la sua prima fidanzatina. Il conduttore della Corrida accetta l'invito ed entrato in studio scatta l'abbraccio con Maria De Filippi.», dice Carlo Conti rivolgendosi con tenerezza a Maria De Filippi. Pubblico in visibilio, applaude a più non posso. Anche su Twitter, gli utenti apprezzano la "ship" Conti-De Filippi. Ma c'è qualcuno che nota un dettaglio: «».In tanti, rimpiangono il pubblico in studio - al momento non possibile a causa del coronavirus - ma spunta anche qualche tweet polemico: «». In ogni caso, l'incontro Conti-De Filippi in stile Sanremo 2017 fa impazzire i fan.