Can Yaman da Maria De Filippi, qualcosa va storto durante la sorpresa a C’è posta per te. I fan: «Non è possibile»

Maria De Filippi

Sabato 18 Gennaio 2020, 23:04

Stasera, l'attore turco è stato ospite della trasmissione di Canale 5. Una ragazza, Ilaria ha voluto ringraziare pubblicamente la madre Rita e la sorella Veronica, che l'hanno supportata dopo che lei ha avuto un incidente stradale e poi ha dovuto combattere contro un tumore. E Can Yaman doveva essere la loro "sorpresa".La storia ha emozionato il pubblico. Ma la reazione di Rita e Veronica all'arrivo di Can Yaman in studio ha lasciato di stucco i telespettatori. Ai follower, la reazione delle due donne sarebbe sembrata piuttosto fredda. «», chiede un utente su Twitter. E ancora: «». Una follower aggiunge: «».Can Yaman ha regalato a Ilaria, Rita e Veronica delle valigette con dei regali: «Un dono per alleggerire la vostra sofferenza».