Fan in delirio a C'è Posta per Te davanti a Can Yaman, primo ospite della serata. Maria De Filippi arriva a chiedere con la consueta ironia un contegno al pubblico in studio. «Riusciamo a contenerci?», dice prima di raccontare la storia di due sorelle. Can Yaman è il «regalo» per una donna che si sta prendendo cura dei suoi nipoti dopo che la sorella, la loro madre, è morta a causa di una malattia. La storia commuove anche l'attore turco, al centro del gossip in queste ultime settimane.

La storia

«Io non credo che al mondo esistano due sorelle più complici di come eravate tu e la mamma. Anche se mamma non è fisicamente qui, è con noi. Ora tu hai deciso di ricoprire un ruolo importante e di continuare a proteggerci. E lo stai facendo nel migliore dei modi. Sei una zia con i super poteri», dice la ragazza che ha perso la mamma due anni fa e che ha scritto alla produzione per fare la sorpresa alla zia.

La sorpresa

«Vorrei cominciare io a proteggerci perché so quanto ti manca tua sorella... Voglio abbracciare il tuo smarrimento. Ho 22 anni ormai, posso farcela e se sono sopravvissuta alla sua fine è perché ho te che le somigli in tutto e per tutto. Da stasera anche tu hai me», è il contenuto della lettera letta da Maria De Filippi. «Questa storia mi fa pensare al mio passato. Le donne sono importantissime, senza di loro sarei una nullità», ha commentato Can Yaman... Quando vedo che con questo lavoro porto gioia nella vita delle persone smetto di pensare di lasciare».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Gennaio 2021, 22:04

