C'è posta per te, Sabrina Ferilli si commuove per Clara e Fabio: «Nonostante la malattia avete una bimba. Io no, anche se la volevo»

di Dajana Mrruku

Quella di Clara e Fabio è una storia che riesce a superare le difficoltà della malattia, un insegnamento di dedizione alla famiglia e amore vero, quello puro che si conosce in tenera età e che poi ha la fortuna di evolvere e diventare la favola che i più romantici sognano. Clara ha chiamato C'è posta per te di Maria De Filippi per fare una sorpresa al marito. La ragazza ha scoperto di avere la sclerosi multipla a 21 anni, aveva conosciuto Fabio a 15 e si erano innamorati poco dopo. Nonostante la relazione e le serie intenzioni di entrambi, una volta scoperta la malattia la ragazza dice al fidanzato: «Sei giovane, non rimanere ingabbiato con me in questa malattia che non avrà mai un buon esito e potrà solo peggiorare. Cerca un'altra persona con cui passare il resto della tua vita e creare una famiglia», ma Fabio non ci sta, l'amore per Clara è più grande e forte di tutto.

I due hanno avuto una bellissima bambina, Beatrice che riempie d'amore le loro giornate. Nonostante Fabio avesse voluto la famiglia numerosa, per Clara sarebbe molto complicato portare avanti una seconda gravidanza.

La sorpresa di Clara a Fabio

Maria De Filippi ha introdotto la storia d'amore di Clara e Fabio, presentando subito la sorpresa (prima dell'arrivo di lui), Sabrina Ferilli che, tra simpatia e ironia ha subito rotto il ghiaccio.

La lettera scritta dalla giovane ha commosso tutti, «Sei generoso e paziente, mentre io la maggior parte delle volte sono nervosa e ti tratto male.

Sabrina, una volta scesa dalle scale e andata ad abbracciare Fabio ha speso parole molto profonde e toccanti per la coppia: «Fabio, siamo tutte innamorate di te. Bisognerebbe che tutte avessimo un Fabio nella vita, un riferimento emotivo unico. Clara, quello delle famiglie perfette è un cliché, serve per le pubblicità ma la vita è un’altra cosa. Le famiglie sono queste, quelle in cui c’è rispetto, comprensione e amore. Ho detto a Clara che tu devi essere un po’ masochista: già le prendi da lei, poi sei fan mio che non sono un cioccolatino. Voi ci date un insegnamento, siete una coppia bellissima. La malattia è infame ma non vi ha tolto l’amore. Avete una figlia e io non ce l’ho, anche senza malattia e la volevo. Salutatemi la piccola Beatrice».

