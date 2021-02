C'è posta per te: ospiti della sesta puntata Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. Domani, alle 21.20 su Canale5, torna Maria De Filippi. Al centro della puntata, come sempre, le storie: vicende sentimentali da sbrogliare, situazioni familiari difficile, e le immancabili sorprese e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare.

Leggi anche > Amici 20: Arisa silura Elisabetta: «Sei troppo fragile, servirebbe un tempo che non ho». Sabato super ospiti Rocco Hunt e Ana Mena

Con “C’è Posta per Te” in una nuova puntata ricca di storie emozionanti, difficili vicende sentimentali da sbrogliare e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare.

Sono due gli ospiti di questa settimana: l’istrionico e amato mattatore della Tv Paolo Bonolis e la bellissima e straordinaria atleta del nuoto internazionale Federica Pellegrini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA