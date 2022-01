C'è posta per te, Marco Bocci commosso per la mamma vedova: «Avevi perso quel bracciale...»

Un emozionato Marco Bocci a C’è Posta per te per fare una sorpresa e un regalo a Silvana, una donna che ha perso il marito a causa di un mieloma. A chiedere l’intervento dell’attore nel programma condotto da Maria de Filippi i figli della vedova.

C'è posta per te, Marco Bocci commosso per la mamma vedova

Maria De Filippi ascolta la richiesta d’aiuto di Anna, Giovanna e Raffaelle, tre ragazzi che hanno perso il padre a causa di un mieloma non diagnosticato. Dal giorno della triste scomparsa la loro mamma Rosaria non è più la stessa: «Da quando è successo nostra madre non è più quella di prima – fa sapere il messaggio letto dalla De Filippi - si divide tra casa e cimitero dove si trova il marito, si è messa a lavorare per non far mancare niente ai figli. Quello che vogliamo farle capire è che non deve nascondersi per piangere, il motivo per cui siamo qua è dirle tante cose anche con l’aiuto di Marco Bocci, vogliamo cercare di farla ricominciare».

L’ingresso di Marco Bocci è stato emozionante: «Ho parlato con i tuoi figli - ha speigato l'attore - che ti amano follemente, se si ha un dolore non va dimenticato, va vissuto, va cavalcato ed è l’unica maniera per riuscire a superarlo. Una persona che è nel mio cuore che diceva una frase e io ce l’ho pure tatuata: «Non esiste curva dove non si possa sorpassare», tutto si riesce ad affrontare, tutto si riesce a superare, hai tre ragazzi che hai cresciuto in maniera splendida, vogliono condividere con te tutto, sia le emozioni belle sia quelle meno, fatevi forza insieme».

Marco le ha poi regalato un bracciale: «Ho saputo che un po’ di tempo fa hai perso un oggetto per te fondamentale, l’abbiamo rifatto fare esattamente com’era. Tu e la tua famiglia siete un esempio di quello che tutti dovrebbero seguire».

