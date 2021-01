Su Leggo.it le ultime novità. C'è posta per te . Lui la tradisce e la moglie perde il bambino. Maria De Filippi: «Hai fatto una figura di m***». Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. In studio, la storia di un tradimento. Si conoscono dalle elementari e si sposano. Poi lui la tradisce.

«Non ero mai stato con nessun'altra donna - spiega il marito - una mia collega del ristorante ha iniziato a provarci e alla fine ho ceduto. Ci siamo visti per un po' di tempo. Poi il marito di lei mi ha picchiato e mia moglie ha scoperto tutto. Mi ha lasciato e ha perso la bambina che aspettava».

Maria De Filippi cerca di convicere la ragazza a perdonare il marito: «La collega faceva la scema, lui c'è cascato». I fan su Twitter però non condividono le parole della conduttrice: «Non è giusto dare la colpa all'amante, è lui ad aver sbagliato». Ma Maria De Filippi poi rivolgendosi a a lui aggiunge: «Ti ha menato il marito e ti ha scoperto tua mogliem hai fatto una figura di m*** dopo l'altra». Alla fine, la ragazza apre la busta. Pace fatta.

