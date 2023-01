C'è Posta per te, per la prima puntata del 7 gennaio in arrivo super ospiti da Hollywood: ecco chi sono

Countdown per "C’è posta per te". L'attesissimo programma di Maria De Filippi su Canale 5, ripartirà sabato 7 gennaio. E spuntano fuori le anticipazioni. A rivelare il primo super ospite è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che spifferato che l'ospite della prima puntata sarà una star hollywoodiana di origini sudafricane: Charlize Theron.

E non è tutto. Il settimanale ha rivelato che ci sarà anche un altro super ospite: Can Yaman. La star turca di DayDreamer – Le ali del sogno e di Viola come il mare sarà di nuovo nel programma di Maria per fare una sorpresa ai protagonisti delle storie invitati dal programma.

Gli ospiti della stagione

La stagione 2023 di C’è posta per te si prevede ricca di personaggi italiani noti. La trasmissione, infatti, ospiterà anche Luca Argentero e Stefano De Martino e Massimo Ranieri. Ma le novità ci saranno anche tra i postini. New entry sarà Giovanni Vescovo, 30 anni, che entrerà nel cast dei postini in forza alla trasmissione. E' già apparso in tv: infatti stato tra i corteggiatori di Uomini e Donne di Sonia Lorenzin.

L'impegno di Maria

In passato Maria De Filippi, parlando del suo show, aveva spiegato che tra i programmi che conduce è quello che le «toglie più energie». «È faticoso prepararlo e condurlo. Forse è per questo che nei suoi confronti ho un atteggiamento protettivo», spiegava ‘Queen Mary’, e aggiungeva che C’è posta per te è, lo show a cui doveva dedicare maggiore attenzione. Fatica ripagata dalle soddisfazioni che le regala. «Non solo per gli ascolti – ha sottolineato –: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti. C’è posta per te è come una cioccolata calda, rassicurante: la gente sa che lì non ci sono fregature».

