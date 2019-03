C'è Posta per Te, il "colpaccio" di Maria De Filippi: Julia Roberts superospite dell'ultima puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio colpaccio in stile hollywoodiano quello di Maria de Filippi che perha portato. Sarà proprio l'attrice, quando calerà il sipario sulla trasmissione, almeno per questo inverno.L'annuncio è arrivato sul profilo twitter di C'è Posta per Te con il video dell'ingresso in studio di Julia Roberts.La Roberts è l'ultima di una serie di superospiti che hanno caratterizzato questa edizione.Si è partiti con Ricky Martin, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara, Belén Rodríguez nel corso della prima puntata. A seguire nella seconda i difensori della Juventus insieme ad Al Bano e Romina, quindi Gerry Scotti, Mauro Icardi e Wanda Nara prima che scoppiasse il caso all'Inter, Mario Balotelli, Alessandra Amoroso fino a Emma Marrone e Rino Gattuso.I fan su twitter sembrano aver già apprezzato la scelta della diva di Hollywood. In molti non vedono l'ora di vedere la puntata e già inneggiano al nome di Maria de Filippi come regina incontrastata della tv.