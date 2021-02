C'è posta per te, Ciro Immobile incontra la giovane tifosa rimasta vedova. Poi il regalo di Maria De Filippi spiazza tutti: «Stupendo...»

Su Leggo.it le ultime novità. C'è posta per te , Ciro Immobile incontra la giovane tifosa rimasta vedova. Ma Maria De Filippi spiazza tutti: «Ho anch'io un regalo per te...». Stasera, in onda su Canale 5, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. La prima lettera è per Elena, una giovane tifosa della Lazio che ha perso il marito Fabrizio un anno e mezzo fa, a causa di un incidente in motorino. Elena e Fabrizio hanno due bambine Elenoire e Vittoria. Quest'ultima nata il 9 gennaio (giorno della fondazione dei biancocelesti) è stata chiamata così perché è un termine presente nell'inno della squadra.

Fabrizio era una grande tifoso e alla sua morte Elena ha voluto la bandiera della Lazio sulla bara e decorazioni con palloncini bianchi e celesti. A scrivere a C'è posta per te, i fratelli e la mamma di Elena che le vogliono far conoscere Ciro Immobile . Il calciatore, che è arrivato in studio con la moglie Jessica, ha dedicato parole affettuose alla ragazza. Poi le ha donato due magliette della Lazio per le figlie e un viaggio di quattro giorni in montagna per lei e un'amica.

Ma al momento di aprire la busta e di abbracciare i parenti, la conduttrice blocca Elena e le dice: «Lo vuoi un mio vestito? L'ho portato in tintoria». E fa entrare l'abito ancora attaccato alla stampella. La ragazza accetta felice. Immediati i commenti su Twitter: «Il vestito della queen da trattare come la sacra sindone». E ancora: «Il regalo più bello». Tripudio social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Febbraio 2021, 00:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA