C'è posta per te, Carmen e il papà Luigi si sono riavvicinati? Lei si sfoga e lui denuncia: «Siamo minacciati»

La storia di Carmen e di suo padre Luigi, raccontata a C'è posta per te nel corso della puntata andata in onda sabato scorso, ha appassionato i telespettatori. Come spesso accade in questi casi, il pubblico vuole sapere cosa è accaduto una volta che le telecamere si sono spente. In tanti si sono riversati sui social per interagire con i protagonisti di questa storia e se Carmen fa trapelare che non sarebbe andata come voleva, Luigi spiega di aver ricevuto delle minacce.

C'è posta per te, la storia di Carmen e di Luigi

È stata Carmen, una ragazza diciannovenne di Napoli, a rivolgersi al programma per poter riallacciare i rapporti con il papà e la sua compagna Nunzia. C'è voluta la mediazione di Maria De Filippi per spingere Luigi ad aprire la busta, ma sin da subito si era notata la sua scarsa convinzione. «Non è andata come volevo», ha poi scritto la ragazza sfogandosi su Facebook, mentre Luigi e Nunzia hanno spiegato la loro versione in un video su Tik Tok.

C'è posta per te, la lettera di Carmen

«Ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età. La vita continua. Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita», le parole di Carmen affidate ai social. Luigi, invece, avrebbe chiesto in un video su Tik Tok di non esagerare con le critiche alla sua famiglia. Gli utenti dei social sarebbero arrivati a minacciarli.

C'è posta per te, le minacce

«Stiamo ricevendo troppe critiche sui social, Luigi ha chiesto in un Tik Tok di non esagerare. Le persone non sanno molte cose. C'è una causa in corso, gli avvocati hanno detto che non possiamo parlare. Padre e figlie si sentivano, ma quando Carmen ha visto che lui non voleva fare come diceva lei, non si sono sentiti più...», ha spiegato Nunzia a Fanpage. Alla base dei difficili rapporti con la figlia ci sarebbero dei problemi economici. «Carmen ha detto tutte stupidaggini - ha aggiunto Luigi - lo fa per visibilità... Io non posso andare a rubare per darle i soldi, io vivo diversamente da come vivono loro. Spesso ho messo da parte Nunzia per accontentare le mie figlie. Dicono di avere problemi, che non possono andare avanti. Dopo il programma hanno proposto un lavoro a Carmen e Valentino, a lei come cassiera a lui come scaffalista, e non hanno accettato».

