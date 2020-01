C'é posta per te, anticipazioni terza puntata: Grandi sorprese con Antonio Banderas e Giulia Michelini

Venerdì 24 Gennaio 2020, 17:23

25 gennaio in prima serata su canale 5 l’appuntamento in tv e’ cone la nuova puntata dello sho campini dei ascolti del sabato sera di Mediaset.Le emozionanti storie ditornano nella terza puntata del people show insieme a due regali speciali che coinvolgono due grandi artistiAntonio Banderas l’attore premiato a cannes 2019 per la magistrale interpretazione dell’ultimo film di Pedro Almodovar candidato per la prima volta all’oscar come migliore attore protagonista.E l’amatissima e bravissima interprete di cinema e tv. Come sempre a farla da padrone sono i sentimenti e le emozioni delle persone che si rivolgono aper chiedere aiuto, per trovare conforto e riuscire a ricongiungersi con un proprio caro, per trovare il coraggio di affrontare vicende sentimentali difficili e per essere supportati umanamente ed emotivamente.