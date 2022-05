Nancy Brilli su Leggo: «Tampon box, una moda di totale altruismo»

Carolina mi racconta di aver appena posizionato, assieme al suo ragazzo, una tampon box nel suo liceo, dopo averne letto sui social. Confesso che non avevo la più pallida idea di cosa stesse scrivendo. Mi spiega, questa diciassettenne, che si tratta evidentemente di una scatola, nella quale si mettono a disposizione assorbenti, salviettine, prodotti per l'igiene femminile, con il motto: Il ciclo non è una scelta, prendine uno se vuoi, lasciane uno se puoi. Un gesto di solidarietà fatto da femmine e maschi, svelto, pratico, intelligente, che sta diffondendosi a macchia d'olio nei licei e nelle università. Che stupore. Invece di essere l'un contro l'altro armati, questi ragazzi tanto vituperati, tanto raccontati come solo rincitrulliti, ecco qua che ti lanciano una moda di totale e schietto altruismo, di cui in fondo, a chi non ha mensilmente la scocciatura di avere la zona cesarini impacchettata o di temere uno starnuto un po' più forte, potrebbe anche non importare un fico secco. Invece Carolina e il suo lui fanno sto gesto: utile, piccolino e gentile, insieme. Questo. Questa roba qua, questa condivisione, questa generosità, questa considerazione dell'altro, ci vogliono. Ecco, vedi? È su questa luminosità, che riesco a ben sperare.



Martedì 31 Maggio 2022

