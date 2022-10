Sui social tanta gente carina

Mi scrive una tipa inviperita. @furibonda racconta di averne abbastanza dei social, che sono tutti, e solo, pieni di imbecilli, che lei se ne intende, conoscendoli tutti, e giù un elenco infinito il quale ora non sto a dire. @furibonda passa molto del suo tempo a spulciare pagine, controllare siti, tweet e roba che manco so che sia, e sostiene, decisa, che siano tutti una manica di rimbambiti ignoranti. @furibonda ha scritto per tre metri di email che deficienti, del tutto intontiti, sono. Non argomenta, non spiega, per sostenere la sua tesi, dice e basta. Desidera convincermi. Mi sa che non abbia granché d’altro da fare. Ma benedetta signora, chi l’obbliga? E perché proprio a me tocca ‘sto pistolotto ripetitivo e squinternato? Mi spiace non poter abbracciare la sua tesi, ma non son d’accordo affatto. Invero svariati giocherelloni sciocchini se ne trovano, ma io vedo anche parecchie personcine carucce proprio, e anche talune di intelletto sopraffino, e di acuta sentenza. Sia cortese, mi blocchi, mi cancelli dal suo orizzonte mediatico. Quelli come lei, le dirò, li perdo volentieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 06:00

