Se le amiche ora deludono

di Nancy Brilli

Maddalena racconta che col tempo che passa, non sopporta più cose che prima tollerava. Prima di tutto nelle amiche. Una, in particolare. Si sa, dice, tutti abbiamo pregi e difetti, e in un’amica i secondi li accetti perché fanno parte del carattere, tutto sommato quella persona che hai scelto è così anche perché ha qualcosa che non ti va proprio bene. Imperfetta, come te stessa. Però però però. Sarà l’età che avanza, sarà che le strade, come per l’amore, non è detto che procedano in parallelo, fatto sta che quel lieve esibizionismo infantile ora le pare insopportabile egocentrismo, quell’ombra di ambizione sociale si è trasformata in un intollerabile show off continuo, quell’arietta di chiacchiera è diventata uno tsunami di maldicenza e pettegolezzo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 06:00

