Quando le donne fanno squadra

Ricevo un libro e due affettuose dediche personali, con una ulteriore per tutte quelle che lo leggeranno: “Alle donne che sanno fare squadra. Amiche, complici, tifose una dell’altra, compagne d’avventura nei momenti si e quelli no”. Daniela scrive che “le amiche possono salvare una serata, una giornata e anche la vita”. Chiara: “le donne mi piacciono davvero, quando sanno maneggiare le emozioni, non si risparmiano sul lavoro e fanno gruppo senza cadere nella trappola delle inutili rivalità”. Esattamente. Vedo che finalmente sempre di più si riesce a uscire dalla triste abitudine che a molte è stata insegnata fin da piccole: lo scopo della vita è quello di accaparrarsi un uomo che le sistemi e garantisca loro e alla prole, spesso purtroppo usata per ricatto affettivo, un sostentamento quanto più confortevole possibile, la conseguenza di cui è che, se il maschio è il premio, la gara è svilire le altre.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA