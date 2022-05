Nancy Brilli scrive su Leggo: «Innamorarsi dell'ologramma»

Ohibò, questa mi mancava. Jaime si definisce fictosessuale, e ben contento di esserlo. Mi spiega che l'unica cosa che lo fa innamorare, e che lo eccita, sono i manga. Mi cita, a tal proposito, tale Signor Kondo, giapponese, il quale pare sia riuscito a sposarsi col suo ologramma preferito, una Shojo con lunghi codini blu, enormi tette, microgonnellina e altro che non son stata a verificare.

Confesso che già mi stupì il tale che s'era coniugato con la Real Doll, evoluzione spaventosissima della bambola gonfiabile, ma lì almeno, pensavo, il fatto fisico, nella sua perversione, persisteva.

Ma l'ologramma? Per carità, non fa male a nessuno, questo va ammesso, ma che deriva sta prendendo una parte della gente? Quanta inadeguatezza, quanta solitudine, quanta paura dell'altro? No, Jaime, stellina, non ci credo che tu sia ben contento. Contento male, ma proprio male, mi sembri.

(brillisevuoi@leggo.it)

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 06:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA