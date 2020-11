Nancy Brilli risponde su Leggo: «Signor trilioni, faccia un gesto»

Scusate, ma quanti caspita sono 2,11 trilioni di dollari? Un trilione sarebbero quanti milantamila euro? Va capito. Quanti debiti nazionali ci si potrebbero risanare, per dire? Quante persone salverebbero dalla fame, dalla malattia? Ho appena letto che appartengono a una sola persona. Una sola. Lo sai, no? Che ci sono i super ricchi, però la botta dell'enormità++++ mi ha sbalordita. C'è uno, dall'altra parte del pianeta, che da solo risolverebbe i guai di mezzo mondo. Bada, non ne faccio mica una questione di etica, i maestri di morale sono altrove, dicevo però che mi ha stupita, questa informazione. Pensavo, no? Dopo che ti sei comprato tutte le cose più belle del mondo, non una casa, per dire, ma un castello, non una barca, ma una nave, una flotta, e mettiamoci pure dieci cento mille auto all'ennesima potenza per trequattordici e non solo per te, per tutto il cucuzzaro tuo, dopo, dico, che ci fai? Ma non ti viene voglia di fare un gesto veramente epico, di rivoluzionare l'intero sistema? Caspita, lei che ha alibabato tutti, lei, uno che ha veramente i superpoteri, signor Ma! Cioè, per sollazzo, un mio svago: fingo di poterle dire che io lo farei. Microbicamente sua.



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 07:58

