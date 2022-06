Nancy Brilli scrive su Leggo: «Il terzetto dei sogni»

Gabriella è personaggio diffusissimo, poradonna. Suo marito, appena sveglio, ascoltando i suggerimenti dell'amico Mario, immediatamente inizia a raccontarle i suoi sogni. Non sa, l'insistente, che nulla sia meno interessante dell'attività mentale notturna degli altri. Oreste, il suo lui, le ha anche teso un trabocchetto: «Scusa, dov'ero arrivato?». E mentre quella, colta alla sprovvista, fingeva svenimenti e afasie momentanee, lui continuava: «Ah, si! Dicevo» e lì che te la ripartiva in quarta. Ultimamente, suggerito da Mario, scrive un diario, per non perdere neppure un momento onirico da condividere con la malcapitata. Tanta premura è detestata da Gabriella, che sta internamente cantilenando le più vituperanti contumelie verso l'amico. La donna è distrutta, vorrebbe annientarlo, e mi chiede consiglio. Facile, Gabri. Nel lettone, al posto tuo, schiaffaci Mario. Lui la causa? Lui la soluzione. Tu esci, divertiti e tornatene tardi, e quando arrivi fatti un bel sonno sul divano. Riposa, cocca, che non ne potrai più, di sto terzetto. Care cose, e auguri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 07:20

