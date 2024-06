di Nancy Brilli

Uno scatafascio di idee mi si scaraventano contro, zompo di lato e le evito per un pelo. Sono i nuovi modi di mandare a quel paese che mi sovvengono per rispondere a una tizia che ha scritto talmente tante baggianate sul non sopportare ‘sta moda dei diversi, così la chiama, ‘sta mania di includere tutti, ‘sto fatto che mo’ pure i cessi (cit. letterale) hanno il diritto di esistere, tanto che vi è presa la fissa (noi chi, sorry?) di mostrare gente struppiata e malaincavata (sempre cit.), da non poterla reggere. Pare che l’alternativamente simpatica signora abbia in uggia color che son disuguali da ella medesima, fatto questo oserei dire assai auspicabile per i più. Io ho capito che c’è libertà di pensiero e di parola, ma dove me l’appoggia l’ignorante tutta questa prosopopea? E soprattutto, perché la indirizza proprio a me? No, un po’ lo so: mi scrive, tra le altre altissime cogitazioni, “tu che ciai quell’arietta che pare che ci capisci che invece non ci sai una mazza, vorrei popio sapere chenne pensi”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA