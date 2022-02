Nancy Brilli su Leggo: «L'ultimo “Twosday”»

Oggi è l'ultima data palindroma fino al 2030. Palindromo, lo sapranno tutti ma lo ripeto per convenzione, vuol dire leggibile da destra verso sinistra tanto quanto da sinistra verso destra, mantenendo lo stesso significato. Oltretutto è una data con un'eccezionale ripetizione del numero 2, tanto che gli americani ne fanno il Twosday, gioco di parole che si basa su Twos (due due) Day (giorno9 e Tuesday (martedì). Il due pare sia portatore di creatività, compassione, comprensione, armonia, equilibrio, tutta roba utilissima di questi tempi e sempre. In più si ritiene che si stia entrando in un flusso di bellezza. Dicono che in questo giorno speciale si aprirà un canale energetico tale da portare vibrazioni positive e da dare inizio a un miglioramento totale. Si potrebbe anche avvertire una leggera scossa sulla pelle. Altri sostengono che notare delle serie di numeri 2 significhi che il proprio angelo custode voglia guidarci. Il numero angelico 222 invita a tenere duro, ad adottare un atteggiamento pacifico, e a concentrarsi sul bene comune. Beh, che ci sia bisogno di equilibrio e di cambiamenti, è oltremodo evidente. Una bottarella d'aiuto da parte delle energie superiori, davvero, sarebbe gradita. Vediamo un po', eh? Mi saprete dire.

