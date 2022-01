Nancy Brilli su Leggo: «I dieci passi di Pablo»

Sto proprio bene. Questo il commento di Pablo, che finalmente, dice, ha trovato un buon sistema. Racconta che dopo aver passato anni a essere il peggior critico di sé stesso, ancorché assai indulgente con gli altri, ha capito che vuole essersi amico, e quindi ha elaborato un protocollo: per prima cosa ha deciso che:

1-Attuando la sua strategia, non si sarebbe mai dovuto sentir stupido.

2- Ha scritto le sue qualità, a penna e con una bella grafia.

3-Ha ripetuto più volte ad alta voce un complimento a sé stesso.

4-Si è fatto un regalino, piccolo, ma che proprio gli piacesse.

5- Si è scritto una lettera d'amore.

6- Ha assunto per cinque minuti la posa dell'eroe: petto in fuori, mento avanti, gran sorriso, pugni sui fianchi.

7- Ha fatto una cosa che normalmente lo spaventa, per trarne una sferzata di adrenalina.

8- Si è preso del tempo per capire chi gli avesse fatto del male, per poi perdonarlo.

9- Ha eliminato una volta per tutte le persone negative, pettegole, malignette che si trascinava appresso.

10-Ha fatto due chiacchiere con una persona sconosciuta, che a istinto gli era parsa carina.

Inizia l'anno nuovo. E se provassimo i dieci passi di Pablo?

