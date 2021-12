Nancy Brilli su Leggo: «Girolamo l'intortatore»

di Nancy Brilli

Girolamo fa parte di una schiatta di maschi narcisi odiosamente sfacciata, che finge di apprezzare la compagna, le dice cose meravigliose, ma senza minimamente crederci. Come una schifosa mignatta suca linfa vitale. Trova di volta in volta una fessa che, vuoi per insicurezza endogena da sindrome dell'impostora, vuoi per inculcata modestia culturale, crede nel fatto che lui la ami, ma lui invece ha una vera e propria specializzazione in fatto di intortamento femminile, e si sceglie con cura le prede per scalare la vetta di ciò che più gli preme, con l'intento fermissimo di sfruttarle fino al midollo. Mi si racconta in maniera dettagliata, l'orrido, facendo esempi, sbandierando casi, non accorgendosi di essere classificabile in meno di un clic anche dal più copincollato sito di pseudoanalisi: ha bisogno di qualcuno a cui appoggiarsi, perché la verità è che da solo non ce la farebbe mai, e lo sa. Quel che vorrei è dire alla parte lesa, che chiudere certe porte a volte è la cosa migliore da fare. Vogliti bene, amica sconosciuta. Sii libera, fiduciosa, curiosa. Su libri molto letti c'è scritto: ama il prossimo tuo come te stesso. Come, mia cara, eventualmente come. Non di più.

