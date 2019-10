Nancy Brilli: «Moglie gelosa? Ecco che fare»

Sandro dice che è infelice. La moglie lo rintrona con sospetti, accuse, ogni varietà di gelosia esistente o ancora da inventare. Sandro dice che la moglie gli prende continuamente il telefonino, gli piomba in ufficio, fa controlli incrociati che manco l'FBI.



Hai voglia a dirle che non c'è proprio niente da scoprire, se ne inventa di tutti i colori. L'ultima che ha subito è stata il vedersela sbucare in palestra, fingendo di aver sbagliato spogliatoio. Un imbarazzo che levati. Non è che la signora Franca ha troppo poco da fare, e per questo riempie le sue giornate scansionando la tua vita ? Poi Sandro dice che Franca, sua moglie, si chiude in bagno col cellulare. Sandro mio, la tua signora ti accusa di tradirla. Ti domando: perché, come mi racconti, lei quando telefona si chiude al bagno? Non lo sai che chi sospetta in continuazione, in genere vede gli altri pensare col suo metodo? Per carità, mica voglio insospettire te, però più che essere infelice, cerca di essere lucido.



Comunque la gelosia fa schifo, provata o subita. La sera, a tavola, quando tu guardi lei e lei guarda il piatto e rancorosa si tiene la testa con la mano senza spiccicare verbo, beh, tu parlale. Tutto quello che hai detto a me, dillo a lei. Litigate, se serve, ma non tirate avanti così. È bello vivere, Franco, non sopravvivere. Chi sono io per dirlo? Una che, come tanti, c'è passata.



Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

