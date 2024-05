Nancy Brilli: «Tra maestri e venditori»

di Nancy Brilli

Giorgio riporta un brano dal Talmud, è famosissimo, dice, ma forse qualcuno potrebbe non conoscerlo: sta attento ai tuoi pensieri, perché diventano parole, sta attento alle tue parole, perché diventano azioni. Sta attento alle tue azioni perché diventano abitudini. Sta attento alle tue abitudini, perché diventano il tuo carattere, sta attento al tuo carattere, perché diventa il tuo destino. Lo ha preso da un libro antichissimo, che è un insieme di testi, un immenso dialogo tra maestri. Riflette, Giorgio, sul fatto che leggi arcaiche vengano ora raccontate in chiave di life coaching, come se fossero scoperte strabilianti del mondo contemporaneo.

