Nancy Brilli risponde su Leggo: «Che la luce faccia breccia»

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 08:19

Il professor Giacomo mi ha vista all'inaugurazione della nuova illuminazione di Porta Pia. Mi domanda perché. Lei m'insegna, essendo docente di storia, per l'appunto, che Roma Capitale è iniziata lì, con l'ingresso a passo di carica dei bersaglieri nella breccia. Personalmente ritengo che questi siano tempi in cui oltremodo vi sia necessità di dialogo e di apertura verso l'altro. Siamo in bilico, troppa gente spaventata e persa, c'è bisogno di punti fermi. Nel frangente di quest'anno specialissimo credo che si debba guardare oltre. Sono stata invitata a una cerimonia in cui si accendevano le luci in un luogo tetro che ne aveva assai bisogno. E a seguire anche in altre zone ben più periferiche. Bene, ci andrò. Non mi interessa il fatto promozionale o politico. Mi interessa Roma. Hai visto mai potessi essere utile, foss'anche solo per una visita, come a un parente malato che ha bisogno di conforto. E poi mi chiamo Brilli. Voglio veder risplendere.