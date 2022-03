Nancy Brilli su Leggo: «Aiutiamoci con le storie»

di Nancy Brilli

Mi chiedete spesso di potervi aiutare, mi piacerebbe essere in grado di elargire consigli, di dare spiegazioni, ma semplicemente io so quello che so io, quel che ho vissuto io, e tutt'al più quello che ho letto o che ho visto al cinema o a teatro o nell'arte, ma prescrizioni no, no, non ne so dare.

Vorrei essere capace di fare una promessa: una promessa di futuro, di affermare che le vite hanno un senso, e che vale la pena rimanere. Io lo capisco che cerchiamo tutti di vivere in un presente assoluto come dice Galimberti, perché guardare avanti, guardare oltre crea angoscia. Tutte queste brutte notizie tutte queste minacce tutte queste malattie Ho ricevuto molte lettere spaventate, troppe, caspita! Ma pensandoci bene forse un modo ce l'ho: raccontare. Ho capito che riconoscersi nelle storie fa bene, ci rende possibile capire quello che è giusto, oppure no. È successo lì, succederà anche qui. I sentimenti si imparano. Allora sì, in questo senso posso essere utile. Va bene, cominciamo. C'era una volta, e se c'è stato, ancora ci sarà.

(brillisevuoi@leggo.it)

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 07:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA