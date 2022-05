Nancy Brilli su Leggo: «Vanessa, ritrova l'autostima»

Dice Vanessa: perché proprio a me? Io lo so che il segreto è guardare avanti sentirsi sempre positivi rialzarsi sempre. Ma questa volta è stato troppo duro. Mio marito mi ha lasciata dopo tanti anni di matrimonio in cui io avevo creduto, in cui gli avevo dato un potere totale su di me.

Ho scoperto dopo tanta analisi che era un narcisista patologico e che è proprio uno standard, il modo in cui lui si è comportato nei miei confronti, le tre fasi che ho passato, cioè del bombardamento d'amore, poi della svalutazione e alla fine dell'abbandono. Ora vorrei tirarmi su, ma non ho forza, non ho proprio la forza, che posso fare, me lo sai dire tu? Mi sai dare un consiglio?

Mi dispiace cocca, ma un consiglio no, non te lo so dare. So soltanto che dentro di noi, dentro veramente tutti noi, esiste la capacità di ritirarci su, di risalire la china. Anche se non ne siamo consapevoli, quando c'è veramente bisogno possono uscire fuori delle energie impensabili. Io, per me, cerco di essere lucida, concentrata e se capita qualcosa di male lo guardo in faccia e non faccio finta che non esista. Però Vanessa bella, cerca intanto di avere più autostima. Senza quella, e questo lo so per esperienza, non si va da nessuna parte.



