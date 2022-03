Nancy Brilli su Leggo: «Provarci online, e lo stile dov'è?»

di Nancy Brilli

Mica lo so che gli succede, a certi. Sarà per colpa della primavera, che appena inizia, l'ormone vola basso, sarà imbecillità di tipo semplice, ma a parecchie persone capita di scambiare i social per spazi d'approccio. Ci provano online, per spiegare. La confusione si crea ulteriormente quando il luogo è tutto fuorché pertinente, non tinderesco o meeticiano, neppure il classico bancone da bar di oltreatlantica memoria, che pure lì ti devi da' una regolata, no: la richiesta d'appuntamento, la profferta di prestazioni bizzarre avviene come commento al post di cambio stagione, alla storia che più quotidiana non si potrebbe.

Che cos'è che stimola la cancellazione di autocritica? È stupefacente come non ci si renda conto di sé stessi, come ci si proponga spavaldi, convinti di essere rockstar, inconsapevoli della propria poraccitudine così evidente. Quanta morte di fame, quanta arretrata allupatezza ti serve per far certe figure barbine? Son tempi grami, che si tratti di un banale aggrapparsi all'istinto vitale? Così fosse, sarebbe, se non giustificabile, comprensibile. Ma in ogni caso: stile, per favore. (brillisevuoi@leggo.it)

