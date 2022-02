Nancy Brilli su Leggo: «Rosaura, a cena solo politica»

A Rosaura si è mezzo infeltrito il cervello. Dice che il suo è un marito tremendo, un vero fissato con la politica. Consulta quotidianamente ogni mezzo d'informazione accessibile, ed è tutto un commentare, un saperne più degli altri, e soprattutto un pretendere attenzione e dibattito, trasformando la mite cena casalinga in Agorà incalzante.

Ultimamente, poi, col toto-presidente, l'ha proprio stremata. Non ha fatto altro che passare con raccapricciante diligenza da una notizia all'altra, polemizzando e sbraitando incessantemente. La nostra è avvelenata. Rosaura, mi pare evidente che tu abbia raggiunto un tale livello di irritabilità da aver bisogno di sfogo.

Bene: che sia! urlagli contro in aramaico stretto, insulti bizantini ti si arroventino in gola, parolacce rococò lo annichiliscano in un sol boccone. Come appunto ci mostra la politica, resta tutto lo stesso, ma almeno, pora cocca, avrai detto la tua, ti sarai sfogata.



