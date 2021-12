Nancy Brilli su Leggo: «Il marito e lo stupro»

di Nancy Brilli

Caterina mi manda un articolo: una donna denuncia il marito per violenza sessuale a letto, ma per il magistrato non c'è violenza perché, si sa, l'uomo deve vincere le resistenze della moglie stanca. Anno 2021, tribunale italiano. Archiviato. Cerchiamo di capire: il rapporto è stato consensuale? No. È stato ottenuto con la violenza? Sì. Con coercizione? Sì. Ha provocato danni psico fisici? Sì.

Riporto la definizione di stupro dal vocabolario Treccani: stupro s. m. . Atto di congiungimento carnale imposto con la violenza (corrisponde al termine giuridico violenza carnale).

Quindi, da sentenza approvata, è ammissibile anzi, è normale brutalizzare la moglie se la stessa è stanca, non ha intenzione, non ce la fa. Il marito voglioso non cerca magari di essere delicato, dolce, avvolgente, di provocare in lei una scintilla che possa portare a un atto condiviso, se non d'amore, che qui ne vedo poco, almeno di piacere. No. Si piglia quel che vuole, e lei muta. Che poi muta non è stata, ma è stata ammutolita da chi avrebbe dovuto difenderla. Vedo che in giro c'è diffidenza nelle istituzioni e se questo è quel che accade, che t'aspetti? Pensiero per il prossimo anno: Basta così? Basta. E soprattutto, non così.

