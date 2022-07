Nancy Brilli scrive su Leggo: «Pensate se foste voi i lenti»

Ethel @lacopertacorta scrive: «In questo mio mondo pieno di sottrazioni quando arrivo in sella alla mia handy-motoretta mi sento grata. Arrivo e mi giro, guardo al passo pedonale una persona che, con l'aiuto di un bastone, si muove al tempo che hanno quelli come me. Cerca di passare. Io mi fermo e penso che le macchine mi imiteranno, ma no, evitano me ma lui è troppo lento, e così ringrazia, sorride e mi dice che farà la strada più lunga. Io dico che ogni tanto bisogna ricordarsi che alcuni hanno solo questa velocità, ossia il tempo che ci vuole, ma nonostante ci voglia tanto tempo per fare piccole cose sorridiamo e andiamo avanti. Chiedo di provare a essere le persone che vorreste incontrare nel caso foste voi i lenti, e ci auguriamo non lo siate mai». Cara Ethel, stavolta ho davvero poco da aggiungere, se non un complimento per la tua grazia e il bell'italiano. Te lo prometto, ci provo da sempre, e continuerò a provarci.



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 07:13

