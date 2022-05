Nancy Brilli scrive su Leggo: «Donne, quando finiremo di essere nemiche?»

di Nancy Brilli

Mamma mia che tristezza. Dopo la vicenda di una imprenditrice che ha dichiarato apertamente la sua politica antifemminile, dandola per scontata e inevitabile, ho ricevuto lettere da tante donne, e tutte ahimè in competizione sfrenata con altre donne. Ma quando, quando riusciremo a fare squadra? Quando impareremo a stimarci, ad apprezzare le altrui capacità e considerarle come un bene che viene portato al gruppo e non a qualcosa che ci viene tolto? Quando la pianteremo di non essere amiche, di sentirci in gara ritenendo che quello che fai tu è come se lo togliessi a me, di essere inutilmente aggressive con le altre e permalosissime per noi stesse, ingenerose, ingrate? Lo sostengo sulla resilientissima mia pelle; collaborare, condividere: quando avviene è bellissimo e arricchente. Strane che siete, voi con l'ego ipertrofico e supponente, che ce l'avete con l'altra, e mentre vi comportate da scimunite, vi sfugge un particolare. Dov'è l'altra? Ma quale altra? L'altra non esiste. L'altra siamo noi.

