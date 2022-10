Nancy Brilli scrive su Leggo: cambiare gli uomini

Ero innamorata persa, mi dice Grazia. Quell'uomo mi faceva impazzire, avevo rivoluzionato tutta la mia vita, per stare con lui. C'eravamo conosciuti che era sposato, e dopo due anni finalmente ha lasciato la moglie e ci siamo messi insieme. Poi ha cominciato a comportarsi in maniera strana, beveva, si faceva anche dodici rum dopo cena. Ho scoperto che mi tradiva, mi sono accorta che mentre stavamo insieme aveva altre tre storie, mica una. L'ho lasciato. Eppure ero sicura di essere riuscita a cambiarlo, quando stavamo insieme da questo punto in poi direi eccetera eccetera, non mi interessa più, è storia risaputa. Aridalli con sta fissa di cambiare gli uomini! E perché si è convinte che saranno diversi da come sono sempre stati? Questo tradiva la moglie con te, Grazia, e per ben due anni. Che tipo di illusione ti ha fatto presumere di poterlo far comportare diversamente? E scusa, sostieni fosse un grande amore, ma se dovevi trasformarlo, di chi, in realtà, ti eri innamorata? Noia, noia, noia mortale. Grazia? Fai una cosa. Cambia un po' tu, va.

Martedì 4 Ottobre 2022

