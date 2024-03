Messaggi per il papà

di Nancy Brilli

I padri amano i loro figli. Almeno, dovrebbero. I figli non sanno mai cosa scrivere al padre, e allora si è pensato di porgere un aiuto. Oggi scegliamo di cercare alcune frasi che si possono leggere, o magari copiare in bella grafia, o semplicemente messaggiare, per quelli, tanti, che cercano qualche idea in proposito.

-Ogni uomo può essere padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (A.Geddes).

-Colui che genera un figlio non è ancora padre, padre è colui che se ne mostra degno (F.Dostoevsky).

-I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore per i figli in eroi, avventurieri, narratori e cantanti (P. Brown).

-Un cuore di un padre è un capolavoro della natura (Prevost).

-Un padre è meglio di cento insegnanti (Herbert).

-La saggezza di un padre è il più grande insegnamento per i bambini (Democrito).

-Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del suo papà nel suo piccolo pugno, lo ha catturato per sempre (Marquez).

-Oggi è la festa dedicata a un grande uomo. Però gli auguri li faccio anche a te, papà. (Anonimo).

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 06:00