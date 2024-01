L ’era dei furbi e dei maleducati

di Nancy Brilli

Ma perché la gente sta diventando sempre più maleducata? Santina è un po’ basita e un po’ avvilita. Racconta del suo ultimo periodo, in cui almeno sei persone, sia di lavoro che presunte amiche, si sono comportate in maniera assurda con lei. Comincia col dire di una che l’ha aggredita verbalmente, dandole della pettegola, e poi si è scoperto che chi che aveva sparlato era proprio quella. Un’altra si è rivelata solo una scroccona, una terza egocentrica e menefreghista. Sul lavoro il suo capo ha cancellato due progetti su cui lei contava, senza neanche dirglielo, e via di questo passo. Non si lamenta, Santina di nome e di fatto, no. Si chiede perché continui a fidarsi di persone che poi si rivelano tremende.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 06:00

