Io, dal lettone alle giungle

Il momento in cui presi la decisione di fare una follia, un salto quantico dal confortevolissimo confine del lettone alle giungle disperse dall’altra parte del globo, mai più pensavo a ciò che l’improvviso velocizzarsi dell’adrenalina avrebbe causato nel mio sistema interiore. Tutto fu quieto fino a lunedì. Era una serata di caldo anomalo, e mi pareva che fossi del tutto preparata. Avendo coscienza della situazione più che spartana in cui andavo a infilarmi, ma dovendo anche presentare un prodotto cinematografico/televisivo a cui avevo partecipato in quel di Malta, andavo sistemandomi da Signora Brilli, vestitino abillè, tacchi, trucco&parrucco, gioielli in composè. In questi casi l’attrice esce, un’auto di rappresentanza la va a prendere, si arriva al cinema, photocall di rito, interviste se ce n’è, e via facendo fino alla proiezione.

