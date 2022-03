Nancy Brilli su Leggo: «I sogni magnifici di una donna»

Sono una donna, e avevo pensieri orrendi. Paura del futuro, paura dell’incertezza, del non riuscire a vedere un orizzonte, madre mia, ma dove ho messo i miei figli? In che mondo sfinito? Ma non mollo, non mollo. Sono una donna, e ho sogni magnifici. Per chi guarda sono vecchia, ma io rido dentro e anche un po’ fuori, progetto il mio avvenire e me la godo moltissimo.

Insegno dai miei errori e dalla gioia. Sono una donna, e ho deciso che il passato lo accantono, gli do un bacetto e quel che è stato è stato. Cerco, non senza fatica, di restare nel presente, ma mi sforzo di farlo, perché nel futuro voglio esserci.

Sono una donna, e le donne mi hanno ferita, mi hanno offesa, mi hanno derisa. Altre donne, che mi vedevano rivale e quindi da schiacciare, altre che avrei voluto assieme a me, a sostenerci. Ma non mi sono fatta sopraffare, stavo in un angolino, mi nutrivo e son cresciuta forte. Quelle che ho intorno adesso sono oro.

Sono una donna e ho idee meravigliose. Ogni mio pensiero si trasforma in gesto creativo, coinvolgo le altre e creo con loro luce splendente. Sarò una donna, sono una bambina, sono figlia e nipote di quelle che mi han preparato la strada, è grazie a loro che so che posso andare, spedita, dritta e fiera, so che merito di essere considerata, e ho spettanza d'amore. C'è una storia da scrivere, e sarà migliore. Me lo hanno insegnato, so che ne ho diritto, so che sarò autrice di me stessa. Ed è bello, tanto bello, da sapere.



Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 08:07

